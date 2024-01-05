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«Балтика» опубликовала видео в память об ушедшем из жизни тренере Леониде Ткаченко

«Балтика» опубликовала видео в память об ушедшем из жизни тренере Леониде Ткаченко
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Вчера, 4 января, ушёл из жизни Леонид Ткаченко, который входил в тренерский штаб калининградской «Балтики». Ему было 70 лет. В социальных сетях клуба был опубликован видеоролик, посвящённый Леониду Ткаченко.

Видео доступно на YouTube-канале FC Baltika.

«Памяти Леонида Ивановича…

Отпевание пройдет 6 января в 11:00 в храме Кирилла и Мефодия, проспект Мира 132Б. Похороны состоятся на Старом кладбище», — написано в сообщении клуба.

Напомним, Ткаченко вошёл в тренерский штаб Сергея Игнашевича в прошлом сезоне. Он помог клубу вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Леонид Ткаченко является рекордсменом по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». Кроме этого, специалист работал в саратовском «Соколе», санкт-петербургском «Динамо», махачкалинском «Анжи» и ряде других клубов.

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