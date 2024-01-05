«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке одного из ведущих игроков «Жироны»

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в том, чтобы приобрести защитника каталонской «Жироны» Мигеля Гутьерреса. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, за последние несколько недель скауты «красных дьяволов» неоднократно посещали матчи «Жироны», в которых принимал участие 22-летний футболист. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает вариант с тем, чтобы приобрести Гутьерреса уже в период действия текущего трансферного окна. Манкунианцы нуждаются в усилении позиции левого защитника после того, как клуб покинул Серхио Регилон.

Напомним, в нынешнем сезоне защитник «Жироны» принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.