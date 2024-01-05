Черевченко: шампанское футболистам на Новый год? Пиво после матчей не запрещаю

Российский специалист Игорь Черевченко рассказал, как встретил Новый 2024 год.

«Новый год встретил нормально, в кругу семьи, за городом, плюс друзья приезжали.

Что обязательно должно быть на новогоднем столе? Такого принципа нет, чтобы что-то обязательно было. Смесь европейской и азиатской кухни. Плов обязательно и разные вкусности, которые привожу из Таджикистана. Так каждый год. Умею готовить. Но не узбекский, а таджикский. Они немного отличаются.

Что из напитков позволяю себе на Новый год? Шампанское – только глоточек сделал. И пиво попил. 2-го числа надо было за руль, дочка тренируется. У спортсменов не бывает долгих выходных.

Разрешаю ли футболистам как тренер выпить шампанское на Новый год? Они профессионалы, сами знают, что им можно и как будут себя чувствовать. Пиво после матчей не запрещаю, но в умеренных количествах», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Последним местом работы тренера был таджикистанский «Истиклол».