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«Ювентус» заинтересован в переходе Сперцяна летом 2024 года

«Ювентус» заинтересован в переходе Сперцяна летом 2024 года
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Итальянский «Ювентус» планирует осуществить трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна летом 2024 года. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, «Ювентус» в декабре общался с представителями Эдуарда Сперцяна, но все дальнейшие переговоры возобновятся только ближе к лету. Отмечается, что в туринском клубе высоко оценивают Сперцяна и рассматривают его как подходящий вариант для усиления команды. Сообщается, что сейчас полузащитник сосредоточен на выступлениях за «Краснодар» в весенней части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

Напомним, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 20 матчей.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Эдуард Сперцян провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов и оформил две голевые передачи.

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