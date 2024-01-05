Спортдиректор «Оренбурга» объяснил свои слова о возможном новичке, обвиняемом в насилии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал свои слова о возможном новичке клуба чилийце Хорди Томпсоне, который может перейти из «Коло‑Коло». Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений в насилии от своей бывшей девушки.

«Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать и, условно, втаптывать игрока нет смысла. А не то, что он бьёт, и это нормально. Разные ситуации, и иногда люди в них попадают, не касаемо девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Томпсон перейдёт в «Оренбург» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за € 1,1 млн.