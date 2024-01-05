Игорь Черевченко рассказал, что отказал «Шиннику» и двум зарубежным клубам

Российский тренер Игорь Черевченко рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры. Напомним, последним местом работы Черевченко был таджикистанский «Истиклол».

«Встречался с руководством «Шинника» в Москве. Пообщались. Я взял пару дней на раздумья и затем отказался. Это моё решение. Двум зарубежным командам отказал. Интерес был серьёзный. Одна из дальнего зарубежья, ещё одна — из ближнего, но выступает в Лиге чемпионов.

Приоритет — вернуться в РПЛ? Это на первом месте, да. Есть ещё варианты. Но хочу уточнить: некоторые журналисты путают интерес и предложение. Ко мне был интерес от клубов РПЛ, а журналисты писали о предложениях. Это не так.

Приглашали ли поработать в национальную команду? Приглашали. Этот вариант сохраняется. Хотят со мной встретиться», — приводит слова Черевченко «РБ Спорт».

Ранее 49-летний Игорь Черевченко возглавлял подмосковные «Химки», тульский «Арсенал», калининградскую «Балтику» и московский «Локомотив». Работая в «Локомотиве», Черевченко стал обладателем Кубка России в сезоне-2014/2015.

Ярославский «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 24 очка за 20 матчей. Ранее главным тренером «Шинника» стал российский специалист Дмитрий Черышев.