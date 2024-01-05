«Шеффилд Юнайтед» арендовал Бреретона у «Вильярреала»

Чилийский нападающий Бен Бреретон перешёл в английский «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды из испанского «Вильярреала». Об этом сообщил официальный сайт «Шеффилда».

Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2023/2024. Футболист может дебютировать уже в субботу, 6 января, в матче третьего раунда Кубка Англии с «Гиллингемом». Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

«Как только я узнал, что есть интерес, я поговорил с несколькими людьми, и мы быстро всё сделали. На самом деле я не играл в Испании, и мне сказали, что я могу уйти в аренду. Так что здорово сейчас оказаться в Англии в таком великом клубе, который я хорошо знаю по выступлениям против них. Я не могу дождаться начала.

Я разговаривал с Крисом Уайлдером по телефону, и он рассказывал мне о том, что представляет собой команда — упорный труд, желание и тому подобное. Это то, что мне нравится, и это было то, частью чего я хотел быть. Переезд сюда — это здорово для меня, играть в Премьер-лиге — это то, о чём ты мечтаешь с детства», — сказал Бреретон.