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Мауро Икарди пропустит неопределённое количество времени из-за перелома лицевых костей

Мауро Икарди пропустит неопределённое количество времени из-за перелома лицевых костей
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Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди на протяжении неопределённого количества времени не сможет принимать участие в играх своей команды по причине травмы лица, которую он получил во время минувшего матча чемпионата Турции с «Фенербахче» (0:0), врезавшись в штангу. Об этом информирует официальный сайт «Галатасарая».

Сообщается, что после того, как медицинское обследование диагностировало у Икарди перелом лицевых костей, он проконсультировался с отоларингологом, офтальмологом и хирургом, которые порекомендовали аргентинцу на некоторое время воздержаться от игры в футбол.

Подчёркивается, что после восстановления Икарди придётся на протяжении нескольких матчей выступать в специальной защитной маске.

Напомним, в нынешнем сезоне 30-летний футболист сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и шестью результативными передачами.

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