Владимир Дядюн: никто не задумывается, сколько жизней прямо сейчас забирают букмекеры

Российский футболист Владимир Дядюн рассказал о своём отношении к Медиалиге.

«Я на самом деле двояко отношусь к этому делу. С одной стороны, я вышел на новый уровень: теперь могу играть, когда хочу, где захочу и за кого хочу. Медиафутбол реально развивает интерес к футболу в стране, расширяет аудиторию.

С другой стороны, я не согласен с ценностями, которые в МФЛ транслируются. А именно — пропаганда букмекерских контор. Я понимаю, это большие деньги и медиафутбол за счёт них живёт. Но «буки» — это проблема целого поколения, как в наши времена были водка или наркотики. Тогда тоже из телевизора нам говорили: «Алкоголь — это прикольно! Пейте, расслабляйтесь», президент пьяный на сцене танцевал, это считалось нормально.

Теперь все делают ставки, ваши коллеги оценивают коэффициенты. И никто не задумывается, сколько жизней прямо сейчас забирают букмекеры. Нам говорят: это выбор каждого, хочешь — играй или не играй. Уверен, то же самое когда-то говорили наркобароны», — приводит слова Дядюна «Матч ТВ».

Последним профессиональным клубом 35-летнего Владимира Дядюна был воронежский «Факел», который он покинул по окончании сезона-2021/2022. Ранее он выступал за подмосковные «Химки», калининградскую «Балтику», «Ростов», казанский «Рубин», московское «Динамо» и другие российские команды. Дядюн является обладателем Кубка России (2012) в составе «Рубина».