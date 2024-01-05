Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гюлер может дебютировать в составе «Реала» спустя несколько месяцев после прихода в клуб

Гюлер может дебютировать в составе «Реала» спустя несколько месяцев после прихода в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что 18-летний атакующий полузащитник «сливочных» Арда Гюлер, присоединившийся к команде минувшим летом, но на текущий момент не проведший ни одной игры в составе «Королевского клуба» из-за травм, может дебютировать в матче 1/16 Кубка Испании с «Арандиной», который состоится завтра, 6 января.

«Арда Гюлер чувствует себя лучше, он хорошо работает и также является кандидатом на попадание в стартовый состав на завтрашний матч», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Кубок Испании . 1/16 финала
06 января 2024, суббота. 23:30 МСК
Арандина
Аранда-де-Дуэро
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, турецкий футболист получил травму мениска перед началом нынешнего сезона, от которой он восстановился в сентябре. Однако минувшей осенью Гюлер вновь получил повреждение, имевшее мышечный характер.

Матч мадридского клуба с «Арандиной» начнётся в 23:30 мск.

Материалы по теме
Карло Анчелотти: для «Реала» важно защитить статус победителей Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android