«Я ничего не знаю». Гвардиола раздражённо ответил на вопрос о возможных трансферах клуба

Главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле не понравился вопрос журналистов о том, покинут ли клуб в текущее трансферное окно какие-либо футболисты.

«Я не знаю, я не говорю о трансферном окне. Я не знаю, собираемся ли мы подписать 10 игроков или избавиться от 10 игроков. Я не просто не знаю. Очевидно, как и в прошлом, мы заканчиваем сезон с теми же игроками, с которыми мы его начали. Может быть, кто-то один будет куплен, но я не думаю, что это произойдёт, однако никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Манчестер Сити» может покинуть полузащитник Калвин Филлипс, который недоволен отсутствием у него игровой практики. В качестве основных претендентов на него называются «Ньюкасл» и «Ювентус».