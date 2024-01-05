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Артета рассказал, планирует ли «Арсенал» искать нового игрока на позицию Зинченко

Артета рассказал, планирует ли «Арсенал» искать нового игрока на позицию Зинченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, намерены ли «канониры» в текущее трансферное окно приобрести футболиста на позицию левого защитника, на которой обычно выступает Александр Зинченко.

«Мы открыты на трансферном рынке, но, опять же, акцент делается на том, чтобы максимально использовать игроков, которые у нас уже есть. Мы будем работать вместе с руководством для того, чтобы понять, есть ли у нас какие-либо хорошие варианты для покупки, но, как я сказал, в первую очередь сосредоточимся на уже имеющихся футболистах», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «канониры» хотят приобрести нового левого защитника, поскольку украинский футболист получил травму, из-за которой может пропустить около восьми недель, а также из-за того, что тренерский штаб недоволен уровнем игры, демонстрируемым Зинченко.

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