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Иван Сергеев назвал трёх самых дерзких игроков «Зенита»

Иван Сергеев назвал трёх самых дерзких игроков «Зенита»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о дерзких игроках в составе сине-бело-голубых.

«Три самых дерзких игрока «Зенита»? Нурик (Нуралы Алип. — Прим. «Чемпионата»), если разозлить (смеётся). Злить нельзя! Барриос и я могу, если выведут», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Иван Сергеев провёл 15 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Также на его счету семь игр и пять голов в Фонбет Кубке России. Контракт Сергеева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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