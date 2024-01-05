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Дайер подпишет контракт с «Баварией» до 2025 года — журналист Плеттенберг

Дайер подпишет контракт с «Баварией» до 2025 года — журналист Плеттенберг
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«Бавария» достигла полной устной договорённости с центральным защитником «Тоттенхэма» Эриком Дайером о том, что в ближайшее время он перейдёт в мюнхенский клуб. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, трудовое соглашение 29-летнего футболиста с клубом будет рассчитано до 2025 года. Стоимость трансфера Дайера составит менее € 5 млн.

Подчёркивается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель уже провёл беседу с английским футболистом, в ходе которой немецкий специалист подтвердил, что в составе мюнхенского клуба Дайер будет продолжать выступать на позиции центрального защитника, но при этом отметил, что иногда он будет использоваться в качестве дополнительного оборонительного игрока в полузащите.

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