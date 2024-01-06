Форвард «Зенита» Сергеев рассказал, что изменил бы в Череповце, если бы стал мэром города

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что мечтает о развитии футбола в Череповце.

«Готов ли после завершения карьеры стать мэром Череповца? Да (улыбается). Три пункта предвыборной кампании? Сделал бы футбол на высшем уровне, постарался бы. Всё! У меня мечта просто такая. Стать мэром Череповца? Нет, президентом Череповца (смеётся)! Чтобы футбол расцветал в городе», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Иван Сергеев провёл 15 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету семь игр и пять голов в Фонбет Кубке России. Ранее Сергеев выступал за самарские «Крылья Советов», московское «Торпедо», «Тамбов», «Ригу» и «Строгино».