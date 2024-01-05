Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вице-президент «Барселоны»: Хави сказал мне, что Роке — это конкурентоспособный зверь

Вице-президент «Барселоны»: Хави сказал мне, что Роке — это конкурентоспособный зверь
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте, находясь на официальной презентации новоиспечённого нападающего каталонского клуба Витора Роке, рассказал, как охарактеризовал 18-летнего бразильца главный тренер сине-гранатовых Хави после минувшего матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:2), в которой состоялся дебют игрока в составе сине-гранатовых.

«Вернувшись из Лас-Пальмаса, я поговорил с Хави и спросил его о Виторе. Он сказал мне, что Роке — это конкурентоспособный зверь. И это сказал лично тренер. Вовлечённость Витора подкупает, он точно знает, почему мы больше, чем клуб», — приводит слова Юсте Mundo Deportivo.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет

Напомним, бразильский нападающий появился на поле на 78-й минуте игры с «Лас-Пальмасом».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Витор Роке раскрыл, что ему сказал Хави перед дебютом за «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android