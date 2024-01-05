Вице-президент «Барселоны»: Хави сказал мне, что Роке — это конкурентоспособный зверь

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте, находясь на официальной презентации новоиспечённого нападающего каталонского клуба Витора Роке, рассказал, как охарактеризовал 18-летнего бразильца главный тренер сине-гранатовых Хави после минувшего матча Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (1:2), в которой состоялся дебют игрока в составе сине-гранатовых.
«Вернувшись из Лас-Пальмаса, я поговорил с Хави и спросил его о Виторе. Он сказал мне, что Роке — это конкурентоспособный зверь. И это сказал лично тренер. Вовлечённость Витора подкупает, он точно знает, почему мы больше, чем клуб», — приводит слова Юсте Mundo Deportivo.
Напомним, бразильский нападающий появился на поле на 78-й минуте игры с «Лас-Пальмасом».
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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