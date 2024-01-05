IFFHS назвала лучшего арбитра 2023 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала польского арбитра Шимона Марциняка лучшим судьёй 2023 года.

«В 2023 году Шимон Марциняк вновь был признан IFFHS лучшим судьёй года в мире благодаря своей стабильности и харизме. Он заработал 175 очков и одержал крупную победу над итальянцем Даниэле Орсато, обладателем премии IFFHS в 2020 году, и французом Клеманом Тюрпеном. Два арбитра из Англии Майкл Оливер и Энтони Тейлор заняли четвёртое и пятое места, как раз перед молодым французским талантом Франсуа Летексье», — написано в заявлении IFFHS.

Шимон Марциняк обслужил в качестве главного арбитра финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 10 июня 2023 года в Стамбуле, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0).