Артета высказался о жалобе «Арсенала» в судейскую комиссию из-за частых фолов на Саке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение «канониров» подать жалобу в судейскую коллегию PGMOL по поводу частых нарушений на вингере лондонского клуба Букайо Саке.

«Это часть нашего ежедневного общения. У нас есть свои темы для обсуждения, и по этой нет ничего конкретного.

Ранние подкаты в матчах? Думаю, судьи знают об этой тактике соперника и в курсе, что некоторые игроки целенаправленно совершают подкаты. Но какой-либо конкретной просьбы к судьям в отношении Саки с моей стороны не было», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, англичанин является третьим игроком в нынешнем сезоне по количеству собранных фолов — 87. Опережают его только игрок «Кристал Пэлас» Джордан Айю (117) и полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс (92). В «Арсенале» считают, что судьи несвоевременно показывают жёлтые карточки футболистам, которые нарушают правила на Саке.