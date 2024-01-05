Стефани Фраппар в пятый раз подряд стала лучшей женщиной-судьёй года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала французского арбитра Стефани Фраппар лучшей женщиной-судьёй 2023 года.

«Пятый год подряд Стефани Фраппар становится лучшим судьёй мира среди женщин по версии IFFHS! Только итальянец Пьерлуиджи Коллина, лучший судья мира по версии IFFHS с 1998 по 2003 год, получал шесть наград IFFHS подряд.

Начиная с 2019 года Фраппар побеждала каждый год, поднимая свой уровень всё выше и выше. На каждом континенте блистали такие лидеры, как Фраппар из УЕФА, Тори Пенсо (КОНКАКАФ), Ёсими Ямасита (АФК), Эдина Алвес Батиста (КОНМЕБОЛ) и Салима Мукансанга (КАФ). У Тори Пенсо было всего на 17 очков меньше, чем у Стефани Фраппар, она была выбрана обслуживать финал чемпионата мира среди женщин в Австралии и Новой Зеландии. Судья из Уэльса Черил Фостер завершила подиум», — написано в заявлении IFFHS.