Гвардиола рассказал, может ли Де Брёйне изменить стиль своей игры после травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, возможно ли, что 32-летнему атакующему полузащитнику «горожан» Кевину Де Брёйне придётся изменить стиль своей игры после тяжёлого повреждения, которое он получил в начале нынешнего сезона.

«Понимаю смысл этого вопроса, но я бы хотел, чтобы он продолжил играть так, как играл последние восемь лет. Думаю, он не собирается изменять свои игровые качества, свой потенциал. Но это серьёзная травма, поэтому меня больше всего беспокоит то, как можно попытаться избежать её рецидива. С этим нужно быть осторожными. Нам необходимо обсудить этот момент с Кевином, физиотерапевтами, докторами. Сейчас ему нужно постепенно получать игровые минуты», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, в декабре бельгийский футболист вернулся к тренировкам с командой после того, как в начале сезона получил тяжёлую травму подколенного сухожилия. Ранее Гвардиола предположил, что Де Брёйне может появиться на поле в текущем месяце.