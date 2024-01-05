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Дайер не попал в заявку «Тоттенхэма» на матч с «Бёрнли», он близок к переходу в «Баварию»

Дайер не попал в заявку «Тоттенхэма» на матч с «Бёрнли», он близок к переходу в «Баварию»
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В матче 1/32 финала Кубка Англии встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Бёрнли». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

Кубок Англии . 1/32 финала
05 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Викарио, Дэвис, Роял, Удоджи, Порро, Скипп, Бетанкур, Кулушевски, Ло Чельсо, Джонсон, Ришарлисон.

«Бёрнли»: Мурич, Тейлор, Витиньо, Делькруа, О'Ши, Рэмси, Каллен, Фостер, Зарури, Одобер, Амдуни.

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер не попал в заявку команды. Ранее сообщалось, что он может перейти в немецкую «Баварию». Действующий контракт 29-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провёл за «Тоттенхэм» всего четыре матча во всех турнирах.

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