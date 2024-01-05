«Бавария» согласовала контракт с Пальиньей, но не может сойтись с «Фулхэмом» в цене сделки

«Бавария» достигла устной договорённости по контракту с опорным полузащитником «Фулхэма» Жоау Пальиньей, однако не может согласовать цену трансфера футболиста с самим лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 28-летний португалец крайне заинтересован в том, чтобы присоединиться к мюнхенскому клубу. Однако «Бавария» не хочет платить за трансфер Пальиньи € 65 млн, которые запрашивает «Фулхэм». Подчёркивается, что из-за разногласий клубов относительно цены футболиста «Бавария» ещё не сделала официальный запрос на его приобретение.

Напомним, минувшим летом Пальинья уже был близок к переходу в «Баварию». Футболист успел пройти два медицинских обследования в немецком клубе, но, как сообщали СМИ, в итоге стороны не смогли договориться о деталях этого перехода.