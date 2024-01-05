«Ливерпуль» продлил контракт с вратарём и сразу отдал его в аренду

Голкипер «Ливерпуля» Марсело Питалуга продлил контракт с клубом и перешёл в ирландский «Сент-Патрикс Атлетик» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

Питалуга прибыл в «Ливерпуль» в октябре 2020 года из бразильского «Флуминенсе». Он семь раз выходил на поле под руководством Юргена Клоппа, а также провёл время в аренде в «Макклсфилд Таун».

21-летний Марсело Питалуга является воспитанником «Флуминенсе», где выступал за молодёжные команды, а также дважды попадал в заявку на матчи основы.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 45 очков за 20 матчей. В воскресенье, 7 января, «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом» в матче 1/32 финала Кубка Англии.