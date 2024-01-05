В «Барселоне» рассчитывают, что Роке не станет единственным трансфером клуба зимой

Руководство «Барселоны» продумывает варианты с тем, чтобы в течение текущего трансферного окна совершить ещё одно приобретение, помимо уже купленного нападающего Витора Роке. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы каталонского клуба рассчитывают на покупку футболиста в линию полузащиты, поскольку Гави и Педри получили повреждения. Подчёркивается, что сине-гранатовых интересуют физически развитые игроки, которые могли бы проявлять себя как на позиции опорного полузащитника, так и в роли центрального хавбека.

Для того чтобы «Барселона» была в состоянии приобрести ещё одного футболиста, спортивный директор каталонского клуба Деку ведёт переговоры с двумя инвестиционными фондами.

Напомним, Роке был официально представлен в качестве игрока сине-гранатовых сегодня, 5 января.

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