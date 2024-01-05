Вагнер Лав стал игроком «Атлетико Гояниенсе»

Бразильский нападающий Вагнер Лав пополнил состав «Атлетико Гояниенсе», который в новом сезоне сыграет в Серии А. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что Вагнер Лав будет выступать за новую команду под девятым игровым номером.

39-летний Вагнер Лав ранее выступал за бразильский «Спорт Ресифи». В России бразилец известен по игре за московский ЦСКА. Он был футболистом армейцев в период с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе ЦСКА Вагнер Лав стал трёхкратным чемпионом России (2005, 2006, 2012/2013), шестикратным обладателем Кубка России (2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и четырёхкратным обладателем Суперкубка России (2006, 2007, 2009, 2013). Кроме этого, в сезоне-2004/2005 при участии бразильца ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.