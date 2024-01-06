Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны сроки восстановления игрока «Барселоны» Канселу после травмы колена

Стали известны сроки восстановления игрока «Барселоны» Канселу после травмы колена
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу может пропустить около двух недель из-за растяжения внутренней боковой связки левого колена, которое он получил во время минувшего матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:2). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, травма португальского футболиста не является серьёзной. Однако из-за неё он, скорее всего, не сможет принять участия в Суперкубке Испании, который начнётся для «Барселоны» 10 января матчем с «Осасуной». Кроме того, Канселу рискует пропустить игру 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом», которая состоится 21 января.

Напомним, защитник получил повреждение на 11-й минуте матча с «Лас-Пальмасом», после чего был заменён.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Стала известна степень повреждения Канселу, полученного им в игре с «Лас-Пальмасом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android