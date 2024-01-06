Стали известны сроки восстановления игрока «Барселоны» Канселу после травмы колена

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу может пропустить около двух недель из-за растяжения внутренней боковой связки левого колена, которое он получил во время минувшего матча 19-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (1:2). Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, травма португальского футболиста не является серьёзной. Однако из-за неё он, скорее всего, не сможет принять участия в Суперкубке Испании, который начнётся для «Барселоны» 10 января матчем с «Осасуной». Кроме того, Канселу рискует пропустить игру 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом», которая состоится 21 января.
Напомним, защитник получил повреждение на 11-й минуте матча с «Лас-Пальмасом», после чего был заменён.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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