«Фулхэм» стал первым участником 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Ротерхэм»

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Фулхэм» и «Ротерхэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Фулхэм» одержал победу со счётом 1:0.

На 24-й минуте отличился нападающий «Фулхэма» Бобби де Кордова-Рид. Ему ассистировал Гарри Уилсон. Этот гол остался единственным в матче.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии проходят с 4 по 8 января. Две первые встречи завершились вничью, команды сыграют снова. Победитель турнира получит путёвку в Лигу Европы УЕФА сезона-2024/2025. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.