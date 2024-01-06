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«Фулхэм» стал первым участником 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Ротерхэм»

«Фулхэм» стал первым участником 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Ротерхэм»
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Фулхэм» и «Ротерхэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. «Фулхэм» одержал победу со счётом 1:0.

На 24-й минуте отличился нападающий «Фулхэма» Бобби де Кордова-Рид. Ему ассистировал Гарри Уилсон. Этот гол остался единственным в матче.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии проходят с 4 по 8 января. Две первые встречи завершились вничью, команды сыграют снова. Победитель турнира получит путёвку в Лигу Европы УЕФА сезона-2024/2025. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/32 финала
05 января 2024, пятница. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
1 : 0
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
1:0 де Кордова-Рид – 24'    
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