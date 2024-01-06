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«Болонья» вырвала ничью в матче Серии А с «Дженоа»

«Болонья» вырвала ничью в матче Серии А с «Дженоа»
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо. Итоговый результат — 1:1.

На 20-й минуте отличился исландский нападающий «Дженоа» Альберт Гудмундссон. На 90+5-й минуте счёт сравнял вышедший на замену защитник хозяев Лоренцо Де Сильвестри. Ему ассистировал Алексис Салемакерс.

«Болонья» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка после 19 матчей. «Дженоа» находится на 12-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (45).

Италия - Серия А . 19-й тур
05 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
Дженоа
Генуя
0:1 Гудмундссон – 20'     1:1 Де Сильвестри – 90+5'    
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