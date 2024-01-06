Тирни отреагировал на слухи о своём возвращении в «Арсенал» из-за проблем клуба с обороной

Защитник «Арсенала» Киран Тирни, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в испанском «Реале Сосьедад», прокомментировал слухи о том, что лондонский клуб может досрочно завершить его аренду, поскольку «канониры» испытывают проблему с позицией левого латераля.

«Несколько человек спросили меня, вернусь ли я в «Арсенал» прямо сейчас. Мой ответ отрицательный. Я обязательно останусь в «Реале Сосьедад». Не могу сказать, останусь ли я здесь надолго, это не зависит от меня, но могу сказать, что мне нравится выступать за этот клуб и я прекрасно провожу здесь время», — приводит слова Тирни официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, в нынешнем сезоне Тирни принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Ранее появились слухи, что «Арсенал» намерен приобрести левого защитника, поскольку Александр Зинченко получил травму, из-за которой может пропустить восемь недель. Кроме того, в клубе недовольны уровнем игры, демонстрируемым украинцем.

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