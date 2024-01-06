Защитник бразильского клуба «Баия» ответил отказом на предложение ЦСКА — Кайо Леони

Бразильский защитник клуба «Баия» Матеус Баия не перейдёт в московский ЦСКА.

Как сообщает журналист Кайо Леони в соцсетях, Баия решил отказаться от перехода в ЦСКА. Интерес к нему также проявлял «Фенербахче», но переговоры с турецким клубом прошли неудачно.

Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 1,5 млн.

В нынешнем сезоне Баия принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив одну результативную передачу.

Напомним, на зимний перерыв ЦСКА ушёл на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы команда встретится с «Оренбургом».

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