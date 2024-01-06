Микель Артета высказался о потере ключевых игроков «Арсенала» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как повлияло отсутствие травмированных футболистов Юрриена Тимбера и Томаса Парти на команду.

«Травма Юрриена Тимбера стала огромным ударом. Каждый с первого дня мог видеть, что он собирается привнести в команду. Универсальность, качество, лидерство. Это способности, которых нам не доставало в задней линии.

Потеря Томаса Парти также была огромным ударом. Мы рассматривали его в новой роли, планировали использовать его универсальность, чтобы придать игре команды непредсказуемость.

Мы открыты на трансферном рынке, но, опять же, акцент делается на том, чтобы максимально использовать игроков, которые у нас уже есть. Мы будем работать вместе с руководством для того, чтобы понять, есть ли у нас какие-либо хорошие варианты для покупки, но, как я сказал, в первую очередь сосредоточимся на уже имеющихся футболистах», – приводит слова Артеты Standard Sport в соцсетях.

Напомним, Юрриен Тимбер сыграл в нынешнем сезоне в двух матчах, прежде чем повредил переднюю крестообразную связку 12 августа. Томас Парти провёл в составе «канониров» лишь 5 матчей во всех турнирах, страдая от травм паха и подколенного сухожилия с сентября 2023 года.

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