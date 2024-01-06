Постекоглу: Дайер не попал в состав из-за травмы, я ничего не знаю о его переходе

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал слухи о переходе центрального защитника Эрика Дайера в «Баварию», а также о том, почему игрок не попал в состав на матч Кубка Англии с «Бёрнли» (1:0).

«Что я знаю о переходе Дайера? Абсолютно ничего. Он травмирован, поскольку получил повреждение на вчерашней тренировке, именно поэтому он не попал в состав на матч.

Сможем ли мы позволить себе уход Дайера из-за травмы Бена Дэвиса? Да», — заявил Постекоглу на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 5 января, стало известно о том, что «Бавария» договорилась о трансфере Дайера в нынешней трансферное окно. Эрик перестал считаться основным игроком, поскольку главный тренер перешёл на двойку центральных защитников, состоящую из Кристиана Ромеро и Микки ван де Вена.

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