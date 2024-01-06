Симеоне рассказал, что трое игроков «Атлетико» могут переехать в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о возможном переходе игроков мадридского клуба в саудовские команды.

«Никогда не бывает легко, потому что трансферы не зависят от одной личности. Ты никогда не можешь спокоен, если кто-то может уйти. Это чувства, но сейчас другое ощущение, потому что зимой движения на рынке меньше, чем летом.

Позже, может быть, три наших игрока уедут в Саудовскую Аравию. Но есть мнение, что ребята чувствуют себя хорошо, однако некоторые хотят играть больше, и они могут уйти именно по этой причине. Сейчас очевидно, что мы находимся в конкурентной среде, и ни у кого нет гарантированного места. Конкуренция всегда приветствуется, особенно для тех, кто принимает это правильно», – приводит слова Симеоне Football Espana.

Напомним, «Атлетико Мадрид» завершил первый круг чемпионата Испании на пятом месте с 38 очками, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

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