Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симеоне рассказал, что трое игроков «Атлетико» могут переехать в Саудовскую Аравию

Симеоне рассказал, что трое игроков «Атлетико» могут переехать в Саудовскую Аравию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о возможном переходе игроков мадридского клуба в саудовские команды.

«Никогда не бывает легко, потому что трансферы не зависят от одной личности. Ты никогда не можешь спокоен, если кто-то может уйти. Это чувства, но сейчас другое ощущение, потому что зимой движения на рынке меньше, чем летом.

Позже, может быть, три наших игрока уедут в Саудовскую Аравию. Но есть мнение, что ребята чувствуют себя хорошо, однако некоторые хотят играть больше, и они могут уйти именно по этой причине. Сейчас очевидно, что мы находимся в конкурентной среде, и ни у кого нет гарантированного места. Конкуренция всегда приветствуется, особенно для тех, кто принимает это правильно», – приводит слова Симеоне Football Espana.

Напомним, «Атлетико Мадрид» завершил первый круг чемпионата Испании на пятом месте с 38 очками, отставая от лидирующего «Реала» на 10 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте
Фееричный матч в Испании! «Атлетико» отыгрался с 1:3, а потом пропустил на 90+1-й минуте

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android