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Рибалта может стать спортдиректором «Ромы». В декабре Хавьера рассматривал «Спартак»

Рибалта может стать спортдиректором «Ромы». В декабре Хавьера рассматривал «Спартак»
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43-летний экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта рассматривается в качестве кандидата на аналогичную должность руководством итальянской «Ромы», сообщает Giallorossi.net. По данным источника, имя Рибалты входит в список из четырёх основных претендентов на пост спортивного директора римлян.

Испанский функционер работал в «Зените» в период с июля 2018 года по апрель 2021 года, его следующим клубом после прекращения сотрудничества с сине-бело-голубыми стал французский «Марсель».

В декабре 2023 года Хавьер был одним из двух основных кандидатов на должность спортивного директора московского «Спартака», которую в итоге занял португалец Томаш Амарал. По информации СМИ, на встрече с руководством красно-белых Рибалта заявил о необходимости увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

Хавьер Рибалта прилетел в Москву

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