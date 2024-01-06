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Защитник «Ливерпуля» не сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии из-за наказания в Шотландии

Защитник «Ливерпуля» не сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии из-за наказания в Шотландии
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21-летний левый защитник «Ливерпуля» Оуэн Бек не сможет сыграть 7 января в выездном матче третьего раунда Кубка Англии с «Арсеналом», сообщает The Athletic. На этой неделе футболист был досрочно отозван из аренды в шотландском «Данди» в связи с травмами Эндрю Робертсона и Константиноса Цимикаса.

Причиной, по которой Бек не сможет сыграть с «канонирами», является его дисквалификация, полученная по ходу игры за «Данди» в Кубке шотландской лиги. В трёх сыгранных матчах в июле 2023 года футболист получил два предупреждения и по регламенту должен пропустить следующую кубковую встречу. Как сообщает источник, Футбольная ассоциация Англии (FA) подтвердила, что эта дисквалификация распространяется на следующий матч «Ливерпуля» в Кубке Англии.

В текущем сезоне на счету Бека 20 матчей за «Данди» во всех турнирах, два гола и два результативных паса.

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