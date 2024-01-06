Украинские «Карпаты» обрушились с критикой на «Челси» за возможные бизнес-связи с Россией

Пресс-служба украинских «Карпат» отреагировала на анонс «Челси» о сотрудничестве с криптобиржей BingX, которую связывают с Россией.

«Это, возможно, подарок для Мудрика? (Михаил вчера праздновал 23-летие – прим. «Чемпионата»). Новое соглашение с BingX. Что не так? Они продолжают работать с Россией и проводить там мероприятия.

Вдвое более цинично, что это объявление пришлось на день рождения украинского игрока», – написали львовяне в Х (ранее Twitter), репостнув поздравление «Челси» в адрес Мудрика.

Напомним, ранее стало известно о соглашении «Челси» с криптовалютной биржей BingX, которое будет приносить клубу 10-12 миллионов фунтов в год. Логотип компании появится на рукавах игровых футболок «Челси» уже в этом сезоне, а с сезона-2024/25 будет нанесён на тренировочную форму клуба. Данная криптобиржа некоторое время назад называла себя «сторонником российского криптосообщества».