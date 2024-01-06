«Ему протестовать?» Американский тренер вступился за Тимощука из-за критики на Украине

Американский футбольный тренер Деннис Люкенс, в своё время работавший в УПЛ, высказался о тренере «Зенита» Анатолии Тимощуке в контексте геополитической ситуации.

«Как отношусь к Анатолию? Тимощук и до этих событий был в России, играл за «Зенит». У него русская жена и русские дети. Отношения между Россией и Украиной были хорошими раньше. Все события застали его в России. Что он должен делать? Выйти на улицу и протестовать?

Мы с ним дружим, но не близко. Я общался с ним несколько дней тому назад. Он оказался в очень сложной ситуации. Я желаю ему только добра. Он потерял всё на Украине, репутацию и свои регалии и, как я понимаю, оставил всё в России», — цитирует Люкенса «Украинский футбол».

Напомним, некоторое время назад Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, и пожизненно лишила его всех титулов.