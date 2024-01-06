Артета рассказал, как поражения в матчах с «Вест Хэмом» и «Фулхэмом» повлияли на команду

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, повлияли ли на команду два подряд поражения в чемпионате Англии, которые произошли в матчах с «Вест Хэмом» (0:2) и «Фулхэмом» (2:1), проходивших в конце декабря.

«Это не повлияло на нашу уверенность, только на набранный нами темп. До Рождества мы были лучшими в лиге. Шесть дней спустя мы на четвёртом месте, так что у людей может возникнуть сильное желание рассмотреть нашу игру в этих матчах под микроскопом. Но моя основная задача смотреть не в микроскоп, а в телескоп для того, чтобы видеть перспективу и правильно анализировать происходящее, не зависеть от одного выступления», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии подопечные Артеты набрали 40 очков и на текущий момент занимают четвёртое место. В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч состоится 20 января в 15:30 мск.