Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Сочи» — явный аутсайдер в РПЛ, но дальше должны ликвидировать своё отставание

Сёмин: «Сочи» — явный аутсайдер в РПЛ, но дальше должны ликвидировать своё отставание
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин считает, что «Сочи», на текущий момент занимающий последнее место в чемпионате России, должен ликвидировать своё отставание от конкурентов.

«Есть большая группа команд, из которой каждая претендент на вылет из РПЛ. Явный аутсайдер — «Сочи», но по составу они конкурентоспособны. Дальше они должны своё отставание ликвидировать. Сейчас поменяли тренера, но он уже третий у них — это тоже большой вопрос», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. На 15-й строчке расположилась «Балтика», имеющая в своём активе 13 очков. На 14-м месте находится «Оренбург», заработавший 15 очков.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Юрий Сёмин назвал лучшего российского тренера в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android