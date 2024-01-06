Сёмин: «Сочи» — явный аутсайдер в РПЛ, но дальше должны ликвидировать своё отставание

Известный российский тренер Юрий Сёмин считает, что «Сочи», на текущий момент занимающий последнее место в чемпионате России, должен ликвидировать своё отставание от конкурентов.

«Есть большая группа команд, из которой каждая претендент на вылет из РПЛ. Явный аутсайдер — «Сочи», но по составу они конкурентоспособны. Дальше они должны своё отставание ликвидировать. Сейчас поменяли тренера, но он уже третий у них — это тоже большой вопрос», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после завершения первой части Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал 11 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. На 15-й строчке расположилась «Балтика», имеющая в своём активе 13 очков. На 14-м месте находится «Оренбург», заработавший 15 очков.