Четырёхкратный чемпион мира по футболу бразилец Марио Загалло умер в возрасте 92 лет

Бывший футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло умер в возрасте 92 лет. Сообщение об этом появилось в социальной сети легендарного бразильца.

Причина смерти Загалло не называется.

Загалло четыре раза становился чемпионом мира по футболу. Дважды он достиг этого достижения в качестве футболиста. В составе сборной Бразилии он выигрывал мировое первенство в 1958 и 1962 годах. В качестве тренера бразильской национальной команды Загалло одерживал победу на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.

Возглавляя сборную Бразилии, специалист также дважды завоёвывал Кубок Америки — в 1997 и 2004 годах. Кроме того, под руководством Загалло бразильская национальная команда выигрывала Кубок Конфедерации (в 1997 и 2005 годах).