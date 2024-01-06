Агент игрока «Ромы» Спинаццолы подтвердил, что его клиент покинет римский клуб

Агент левого защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолы заявил, что 30-летний футболист не станет продлевать трудовое соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2024 года.

«Посмотрим, как пройдёт январское трансферное окно. Если он не уйдёт зимой, то покинет клуб после истечения срока действия своего контракта», — приводит слова агента Спинаццолы Football Italia.

Напомним, итальянский футболист выступает за римский клуб с лета 2019 года. За этот период Спинаццола принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 20 результативными передачами. В нынешнем сезоне защитник «Ромы» принял участие в 16 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.