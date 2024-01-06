Кобелев: первая часть сезона даёт надежду, что он не закончится за пять туров до финиша

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением относительно нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мы знаем множество примеров, когда первый отрезок чемпионата команда играла здорово, некоторые футболисты выступают просто прекрасно, а во втором всё переворачивается с ног на голову. Единственный промежуточный результат текущего сезона, о котором можно сказать, — то, что борьба за первое место ожесточилась. Этого не было последние пять лет. Это мы должны признать. Как будет в конце сезона, определят сборы и трансферное окно, которое скоро будет открыто.

Можно ли назвать этот сезон самым интригующим за последние годы? Этот отрезок. Если «Краснодар» провалится, а «Зенит» будет играть на победу, сезон получится таким же, как и последние пять. Первая часть даёт нам надежду, что этот чемпионат не закончится за пять-семь туров до финиша», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 18 туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте расположился «Зенит», заработавший 36 очков. Замыкает тройку лидеров РПЛ «Динамо», которое набрало 32 очка.