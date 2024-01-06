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Тренер «Астон Виллы» Эмери сообщил, что клуб может лишиться нескольких игроков этой зимой

Тренер «Астон Виллы» Эмери сообщил, что клуб может лишиться нескольких игроков этой зимой
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о целях бирмингемской команды на текущее трансферное окно.

«Один или два игрока могут покинуть команду. Но пока это неопределённо. В свою очередь, если мы и попытаемся приобрести новых футболистов, то только тех, которые точно смогут усилить наш состав. Но на текущий момент непонятно, получится ли у нас купить их в январе», — приводит слова Эмери журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии подопечные Эмери набрали 42 очка и на текущий момент занимают второе место. Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги «Ливерпуль», который после аналогичного количества матчей в АПЛ заработал 45 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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