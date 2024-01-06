«Севилья» подпишет игрока «Челси» Фофана — журналист Скира

В ближайшее время испанская «Севилья» заключит трудовое соглашение с 21-летним нападающим «Челси» Датро Фофана, который в первой половине нынешнего сезона выступал за берлинский «Унион» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в скором времени руководство «Челси» досрочно завершит аренду Фофана в немецком клубе, после чего он присоединится к «Севилье».

Напомним, в нынешнем сезоне Фофана принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.