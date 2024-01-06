Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» подпишет игрока «Челси» Фофана — журналист Скира

«Севилья» подпишет игрока «Челси» Фофана — журналист Скира
Комментарии

В ближайшее время испанская «Севилья» заключит трудовое соглашение с 21-летним нападающим «Челси» Датро Фофана, который в первой половине нынешнего сезона выступал за берлинский «Унион» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в скором времени руководство «Челси» досрочно завершит аренду Фофана в немецком клубе, после чего он присоединится к «Севилье».

Напомним, в нынешнем сезоне Фофана принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поборются за подписание защитника мадридского «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android