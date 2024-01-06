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Игрок «Вулверхэмптона» Калайджич близок к возвращению в Бундеслигу

Игрок «Вулверхэмптона» Калайджич близок к возвращению в Бундеслигу
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Английский «Вулверхэмптон» достиг договорённости с немецким «Айнтрахтом» о том, что нападающий Саша Калайджич перейдёт во франкфуртский клуб в январское трансферное окно на правах аренды. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, арендное соглашение между клубами будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, в 2022 году 26-летний нападающий перешёл в «Вулверхэмптон» из «Штутгарта», за который он выступал с 2019 года.

В нынешнем сезоне Калайджич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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