«Барселона» не потеряла заинтересованности в покупке Феликса у «Атлетико» — Sport

«Барселона» по-прежнему заинтересована в приобретении крайнего нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, который в нынешнем сезоне выступает за каталонский клуб на правах аренды, несмотря на то что ранее в СМИ появлялась информация о недовольстве тренером сине-гранатовых Хави уровнем игры, демонстрируемым 24-летним футболистом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство «Барселоны» считает, что покупка Феликса является качественным трансфером, учитывая молодой возраст и талант португальского футболиста.

При этом подчёркивается, что наиболее вероятен вариант с тем, что по окончании нынешнего сезона аренда Феликса будет пролонгирована ещё на год, а само арендное соглашение будет предусматривать опцию выкупа.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

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