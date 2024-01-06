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Нигматуллин: «Локомотиву» не помешает по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской

Нигматуллин: «Локомотиву» не помешает по одному игроку в каждую линию, кроме вратарской
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, какие позиции московского клуба, на его взгляд, нуждаются в усилении.

«Какие позиции нужно усилить «Локомотиву»? Хорошие игроки нужны всегда. У «Локомотива» разве что вратарская линия вряд ли требует усиления. В остальном — не помешает по одному игроку в каждую линию», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне основным вратарём «Локомотива» является 28-летний Илья Лантратов. Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в пяти из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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