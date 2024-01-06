Экс-игрок ЦСКА Жо перешёл в клуб из второй лиги чемпионата Бразилии

Бывший нападающий ПФК ЦСКА, «Манчестер Сити», «Эвертона» и ряда других команд Жо Алвес на правах свободного агента присоединился к клубу «Амазонас», выступающему во второй лиге чемпионата Бразилии.

Фото: Официальный аккаунт «Амазонаса» в соцсети Х (ранее Twitter)

«Добро пожаловать в «Амазонас», Жо Алвес.

Игрок, имеющий за плечами чемпионат мира и опыт выступлений в ведущих футбольных клубах Бразилии и мира, в этом сезоне будет носить нашу жёлтую форму», — написано в официальном аккаунте «Амазонаса» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последним клубом 36-летнего нападающего был саудовский «Аль-Джабалайн», за который Жо выступал с января по февраль 2023 года.

В составе ЦСКА Жо принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 44 голами и 10 результативными передачами.