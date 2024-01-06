Тренер женской молодёжной сборной России: мы тренировались на тех же полях, что и Месси

Старший тренер женской молодёжной сборной России Валентин Гавва рассказал об условиях, в которых проходил учебно-тренировочный сбор российской национальной команды, состоявшийся в аргентинском городе Буэнос-Айресе в конце октября минувшего года.

«Я бы сказал, что у них не такая современная инфраструктура, как в России. Стадионы построены в прошлом веке. Это больше исторические памятники. Их в лучшем случае подкрашивают, делают косметический ремонт.

Однако если говорить про инфраструктуру, где мы тренировались, работали, то это происходило на базе сборной Аргентины. Там идеальные условия. На этих полях работают Ди Мария и Месси. Их база, их раздевалки – это всё топ, поля высочайшего уровня», – сказал Гавва в интервью Metaratigs.

Напомним, в рамках данного учебно-тренировочного сбора российская национальная команда провела два товарищеских матча.

27 октября российская национальная команда обыграла Аргентину U19 со счётом 4:0. В той встрече отметилась нападающая Кира Петухова, оформившая дубль. По одному голу забили Ирина Дричева и Полина Сёмина.

Затем, 30 октября сборная России разгромила аргентинских сверстниц со счётом 7:1. В этой встрече нападающая Яна Свистунова оформила дубль. По одному голу забили Кира Петухова, Полина Сёмина, Арина Шуба, Татьяна Данилочкина и Анна Соловьёва.