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«Интер» дома победил «Верону», гости не реализовали пенальти на 90+11-й минуте

«Интер» дома победил «Верону», гости не реализовали пенальти на 90+11-й минуте
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Интер» одержал победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 74-й минуте французский нападающий Тома Анри забил ответный мяч «Вероны» с передачи Ондрея Дуды. Победный гол «Интера» на счету полузащитника Давиде Фраттези, который отличился на 90+3-й минуте. Через две минуты был удалён полузащитник «Вероны» Дарко Лазович. В самой концовке встречи Тома Анри упустил шанс сравнять счёт, не реализовав пенальти.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 48 очков после 19 матчей. «Верона» находится на 17-й строчке, заработав 14 очков.

Италия - Серия А . 19-й тур
06 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Верона
Верона
1:0 Мартинес – 13'     1:1 Анри – 74'     2:1 Фраттези – 90+3'    
Удаления: нет / Лазович – 90+5'
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