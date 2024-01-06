«Интер» дома победил «Верону», гости не реализовали пенальти на 90+11-й минуте

Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Верона». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. «Интер» одержал победу со счётом 2:1.

На 13-й минуте счёт открыл аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 74-й минуте французский нападающий Тома Анри забил ответный мяч «Вероны» с передачи Ондрея Дуды. Победный гол «Интера» на счету полузащитника Давиде Фраттези, который отличился на 90+3-й минуте. Через две минуты был удалён полузащитник «Вероны» Дарко Лазович. В самой концовке встречи Тома Анри упустил шанс сравнять счёт, не реализовав пенальти.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 48 очков после 19 матчей. «Верона» находится на 17-й строчке, заработав 14 очков.